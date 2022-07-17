المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر “أبشر”

تواصل- فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للمرور، طرح مزاد اللوحات الإلكتروني، اليوم الأحد، وذلك عبر منصة أبشر، ويستمر حتى يوم الأربعاء المقبل 20 يوليو.

ودعا “المرور” عبر حسابه على “تويتر”، الراغبين في شراء اللوحات المميزة للمشاركة في المزاد إلكترونيًا.

وقدمت الإدارة العامة للمرور وصفًا تفصيليًا لخطوات الحصول على الخدمة والمشاركة في المزاد وذلك على النحو التالي:

1- الدخول غلى منصة أبشر.

2- اختيار تبويب خدماتي.

3-اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

كانت الإدارة العامة للمرور، نصحت الراغبين في السفر بمركباتهم، لقضاء إجازة أو لغرض آخر، بضرورة الحرص على فحص المركبات قبل تحركها للسفر.

ووجهت “المرور” 6 نصائح للراغبين في السفر وهي:

1- فحص السوائل وتغيير اللازم.

2- فحص المكابح.

3- فحص الأنوار.

4- فحص الإطارات والتأكد من وجود الإطار الاحتياطي.

5- وجود أدوات السلامة وصلاحيتها.

6- الحصول على راحة كافية قبل السفر وأثناءه.