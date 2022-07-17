الأحد، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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قريبًا.. انفراجة في أزمة استقدام العمالة المنزلية الفلبينية

قريبًا.. انفراجة في أزمة استقدام العمالة المنزلية الفلبينية
٠٩:٠٠:٢٢ ص، الأحد، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مكاتب التعاقدات، عن تداول معلومات بشأن تحركات جادة لدى الحكومة برفع الإيقاف المؤقت الذي فرضته على استقدام العمالة الفلبينية المنزلية.

وأوضحت مصادر – حسب صحيفة “اليوم” – أنه من المتوقع استئناف استقدام العمالة الفلبينية المنزلية خلال شهر تقريبًا، بعدما أوقفته الحكومة نهاية نوفمبر من العام الماضي.

وأشارت إلى أهمية تنويع مصادر العمالة المنزلية، وذلك من خلال:

1 – فتح المزيد من الدول مثل إندونيسيا وإثيوبيا.

2 – وضع ضوابط للمكاتب الأجنبية فيما يتعلق بالأسعار والتأخير.

3 – اتخاذ الإجراءات المناسبة للسيطرة على عمليات الاحتيال على مكاتب المملكة.

4 – أهمية تبسيط الإجراءات وتحجيم دور الملحقين العماليين للسفارات الأجنبية في المملكة.

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وفي انفوجراف نشرته الصحيفة، أكدت وجود تحركات جادة لاستئناف استقدام العمالة، من خلال عدد من الإجراءات والقرارات الإدراية المهمة، وهي:

1 – قيمة نقل الكفالة الحالية 30 ألف ريال.

2 – القيمة المتوقعة لنقل الكفالة بعد رفع الإيقاف 25 ألف ريال.

3 – من 19 إلى 20 ألف ريال قيمة استقدام العمالة الفلبينية.

4 – قيمة الراتب الشهري للعمالة 1500 ريال.

5 – تتقاضى السفارة الفلبينية 240 ريالًا عن المعاملة الواحدة.

6 – من 7 إلى 14 يومًا لتخليص إجراءات الاستقدام في السفارة.

7 – فحص شكاوى العمالة في السفارة يستغرق من 30 إلى 60 يومًا.

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إثيوبيا إندونيسيا استقدام العمالة العمالة الفلبينية نقل الكفالة

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