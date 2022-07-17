الأحد، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
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اقتصادية

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
٠٩:٠٩:٢٩ ص، الأحد، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأحد، الموافق 17 من يوليو، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.7798

وجاءت أسعار العملات أمام الريال اليوم كالآتي:

درهم اماراتي 1.0209

دينار بحريني 9.9483

دينار كويتي 12.1813

ريال عماني 9.7403

ريال قطري 1.0297

جنية إسترليني 4.4439

فرنك سويسري 3.8310

وفي سياق مواز، حثت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، مسؤولين من دول مجموعة العشرين التي تشكل الاقتصادات الكبرى في العالم على اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة التضخم.

وقالت جورجيفا، في كلمة أمام اجتماع للمسؤولين الماليين لمجموعة العشرين في إندونيسيا، أمس السبت، إن الحرب الروسية في أوكرانيا زادت الضغط على أسعار السلع والطاقة، وإن الأوضاع المالية العالمية أصبحت أكثر صعوبة مما كان متوقعًا.

وحذرت جورجيفا من أن التوقعات الاقتصادية العالمية “الضبابية على نحو استثنائي” قد تصبح أسوأ إذا استمرت الأسعار المرتفعة.

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