الأحد، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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صحة

أول تعليق من “الغذاء والدواء” بعد اكتشاف مادة سامة داخل أحد أنواع الحلوى

أول تعليق من “الغذاء والدواء” بعد اكتشاف مادة سامة داخل أحد أنواع الحلوى
٠٨:٢٤:٢٦ ص، الأحد، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنها تتابع من خلال مركز الإنذار السريع ما يمس سلامة المنتجات الغذائية على المستوى العالمي.

جاء ذلك تعليقًا من الهيئة، على تقارير بشأن اكتشاف مادة سامة داخل حلوى  “سكيتلز” التي تنتجها شركة مارس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت أنها تتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع دخول أي منتج مخالف لمتطلبات المواصفات المعتمدة.

وسبق أن أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنها تمكنت في الميناء الجاف بمدينة الرياض، من ضبط منشأة غذائية أخفت المكونات الأصلية لمنتج غذائي يحتوي ضمن مكوناته على لحوم ودواجن محظور استيرادها وذلك بوضع ملصق إضافي.
وأوضحت أنه من خلال عمليات قياس المخاطر من قبل الفسح المركزي للإرساليات الواردة، رصدت إرسالية لم تتجاوز معايير الفسح المبني على المخاطر، وبعد المعاينة اتضح قيام المنشأة بوضع ملصق إضافي يخفي مكونات المنتج الموضحة على بطاقة الأصل، والذي اتضح من مكوناتها وجود لحوم وعظام أبقار ودواجن محظور استيرادها.
وأشارت أنه بناءً على ذلك جرى رفض الإرسالية من المنتجات الغذائية والتي بلغ وزنها 19 طنًا، وتم استكمال إجراءات عقوبة قيام المنشأة بتداول أو الإعلان عن غذاء أو أي من مشتقاته يحتوي على مواد محظورة أو محرمة أو ملوثة أو ممنوعة دوليًا أو محليًا، أو صدر بحقها منع تداول، وذلك وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية.
الكلمات الدلالية:
الاستراد الغذاء والدواء حلويات مواد سامة وزارة الصحة

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