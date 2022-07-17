“المسند” يتوقع ارتفاع درجات الحرارة مجددًا وموجة حارة على هذه المناطق

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توقع خبير الطقس، د. عبد الله المسند”، أن ترتفع درجات الحرارة مجددًا، مشيرًا إلى تعرض معظم مناطق المملكة لموجة حارة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه يحذر من موجة حر تشمل معظم المناطق، خاصة المنطقة الشرقية والشمال الشرقي والمنطقة الوسطى من المملكة.

وأضاف أن موسم الغبرة في جازان عادة يبدأ في نهاية يونيو، وينتهي في منتصف أغسطس، حيث تنشط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار.

وأشار إلى أن العواصف الرملية في يوليو وأغسطس ليست مستغربة، ولكنها قليلة الحدوث، فيما عدا الجنوب الغربي خاصة منطقة جازان وتهامة عسير.

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

في حين يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية “صحراء الربع الخالي”.

كما توقع أن يستمر تأثير العوالق الترابية والغبار على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طول خط الساحل من الليث إلى جازان.