ما حكم صلاة الفريضة في السيارة وقت الزحام؟ “الفوزان” يُجيب

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قال عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ صالح الفوزان: إن حكم صلاة الفريضة في السيارة عند وجود الزحام لا يصح؛ لأنه بإمكان الشخص أن ينزل إلى الأرض ويصلي.

وأوضح، خلال مقطع فيديو على حسابه في “تويتر”، أن المسلم الذي يركب سيارته ودخل عليه وقت الصلاة أثناء الزحام، لا يصلى في السيارة، وإنما من الممكن أن يتنحى بالسيارة جانبًا وينزل على الأرض ويصلى.

وأكد أن الشخص غير مضطر إلى الصلاة في السيارة إذا دخل عليه وقت الصلاة وهو يسير بمركبته على الطريق وتعطل بسبب الزحام.

وأشار الشيخ إلى إمكانية الاكتفاء بسورة الفاتحة في الصلاة لأنها ركن، وأما ما زاد عليها من القرآن فإنه سنة، إذا تركه فصلاته صحيحة”.

وعن مقدار الالتفات للإمام عند الانتهاء من الصلاة، أوضح أنه على الإمام أن يسلِّمُ عن يمينِهِ وعن يسارِهِ حتَّى يُرى بياضُ خدِّهِ من هَهنا وبياضُ خدِّهِ من هَهنا، كما كان يفعل رسول الله (صلى الله عليه وسلم).