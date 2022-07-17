“عندي فيلا مشتريها عن طريق البنك هل يمكنني تأجيرها؟”.. “إيجار” توضح

تواصل- فريق التحرير

أوضحت منصة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إمكانية تأجير الوحدة السكنية التي تم شراؤها عن طريق البنك.

واشترطت المنصة، عبر حسابها على “تويتر”، الحصول على تفويض من البنك لإكمال إجراءات تأجير المسكن.

جاء ذلك في ردها على سؤال كان نصه: “عندي فيلا مشتريها عن طريق البنك هل أقدر أؤجرها”.

كانت منصة إيجار قد أوضحت المدة المتاحة للمؤجر للتقدم بطلب إخلاء من محكمة التنفيذ.

وقالت “إيجار”، عبر صفحتها على “تويتر”، إنه يحق للمؤجر رفع الإخلاء فور انتهاء العقد الإلكتروني.

جاء ذلك ردًا على سؤال كان نصه: ”السلام عليكم لدي سؤال إذا سمحتم في حال انتهى العقد الإلكتروني بين طرفي العقد منذ 3 شهور ما هي المدة المسموحة للمؤجر للتقدم بطلب إخلاء من محكمة التنفيذ؟”.

كانت منصة إيجار قد أكدت أن توثيق العقود إلكترونيًا إلزامي، ويعد عقد الإيجار المسجل خارج الشبكة فاقدًا أثره القضائي والإداري.

يُذكر أن منصة إيجار هي إحدى مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري في المملكة.