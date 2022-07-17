الأحد، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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دولي

الجيش اليمني: مقتل وإصابة 17 جنديًا في خروقات حوثية للهدنة

الجيش اليمني: مقتل وإصابة 17 جنديًا في خروقات حوثية للهدنة
٠٨:١١:٢٤ ص، الأحد، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الجيش اليمني، عن مقتل 8 من عناصره، وإصابة 9 آخرين، على يد مليشيات الحوثي الإرهابية، وذلك خلال يومين، حين ارتكبت المليشيا المسلحة 188 خرقًا للهدنة الأممية.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان، إن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ارتكبت 188 خرقًا للهدنة الأممية، يومي الخميس والجمعة الماضيين، في جبهات الحديدة، وتعز، والضالع، وحجة، وصعدة، والجوف، ومأرب.

وأوضح البيان أن الخروقات الحوثية تنوعت بين إطلاق نار على مواقع الجيش من سلاح المدفعية، والعيارات المختلفة، والقناصة، والطائرات المسيرة المفخخة، ونتج عنها مقتل 8 من جنود الجيش الوطني وإصابة 9 آخرين في مواقع متفرقة.

فيما أكد البيان تمكن قوات الجيش من إحباط محاولتي تسلل، نفذتها مجاميع حوثية مسلّحة باتجاه مواقع عسكرية في جبهة الأقروض بمحور تعز.
الكلمات الدلالية:
الجيش اليمني الهدنة الأممية تعز صنعاء مأرب ميليشيا الحوقي

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