تحطم طائرة شحن في دولة أوروبية.. حريق ودوي انفجارات (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

شهدت إحدى المناطق شمال اليونان تحطم طائرة شحن، مساء أمس السبت، بعد أن رأى شهودا الطائرة تحترق وسمعوا دوي انفجارات.

وأوضح مسؤولون محليون، إنه “تم نشر 15 رجل إطفاء و7 آليات لمكافحة الحرائق في موقع التحطم لكنهم لم يتمكنوا من الاقتراب بسبب الانفجارات المستمرة”، وفقا لوكالة أنباء أثينا.

وذكرت تقارير إعلامية، أن طائرة الشحن كانت متجهة من صربيا إلى الأردن وطلبت أن تهبط اضطراريا في مطار كافالا القريب لكنها لم تتمكن من الوصول إليه.

يأتي ذلك بينما لم تتوافر معلومات رسمية عن عدد من كانوا على متن الطائرة التي ما زالت تحترق بحسب لقطات مباشرة بثها التلفزيون الحكومي، لكن تقارير إعلامية ذكرت أن طاقم الطائرة مكون من ثلاثة أفراد.