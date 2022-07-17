«الأحوال المدنية» تعلن إتاحة تعديل المؤهل الدراسي إلكترونيًا عبر «أبشر».. تعرف على الخطوات

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت “الأحوال المدنية” عن إتاحة تغيير المؤهل الدراسي إلكترونيًا، عبر منصة “أبشر”، وذلك من خلال عدة خطوات.

جاء ذلك في منشور لـ”الأحوال المدنية” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ويمكنك الآن تغيير المؤهل الدراسي بعد إحضار المؤهل، من خلال التالي:

1- الدخول لمنصة أبشر.

2- اختيار أيقونة “خدماتي”.

3- اختيار “الأحوال المدنية”.

4- اختيار (تواصل) ثم “طلب جديد”.

5- خدمات السجل المدني.

6- تعديل المؤهل الدراسي.