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شروط وضوابط تحويل الصك الزراعي إلى «سكني»
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شروط وضوابط تحويل الصك الزراعي إلى «سكني»

شروط وضوابط تحويل الصك الزراعي إلى «سكني»
٠٣:١٣:٢٧ ص، الأحد، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أكدت وزارة العدل إمكانية تحويل الصك الزراعي إلى سكني بشرط موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة البيئة والزراعة وصندوق التنمية الزراعية.

والسند الزراعي أو الصك الزراعي يُعرف بأنه ذلك المستند أو الورقة التي تضمن حق المواطن في ملكية قطعة الأرض التي حصل عليها وفق شروط الصك الزراعي.

ويضمن الصك للمواطن الحق في توريث تلك الأرض بعد وفاته، علاوة على ذلك فإن الصك الزراعي يضمن للمواطن أيضًا الحق في زراعة أي منتج زراعي وجنيه وبيعه وبدون وجود ذلك الصك لا يمكنه عمل أي ذلك.

وبالنسبة للصك السكني فهو ذلك المستند الرسمي الذي يثبت امتلاك الفرد للوحدة السكنية الخاصة به وفق شروط ومواصفات معينة يطلق عليها ”شروط الصك السكني“، وفقا لـ”المدينة”.

ويمكن تحويل صك المشاع إلى ما يسمى بـ ”صك سكني رسيم” وذلك عن طريق ما يلي:

1- قيام المواطن بتقديم طلب تجزئة إلى الجهة المعنية وهي ”وزارة الشؤون القروية” والغرض منه هو تجزئة ذلك العقار

2- يتم التوجه بعد الحصول على جميع الموافقات المطلوبة إلى ”كاتب العدل”

3- من خلال كاتب العدل يمكن الحصول على صك سكني رسمي لكل جزء من ذلك العقار قد تم فصله وهو الأمر الذي يسهل على المالك القيام ببيعه دون مواجهة أي مشكلات.

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الصك الزراعي الصك السكني تحويل صك زراعي إلى سكني وزارة العدل

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