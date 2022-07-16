يمكنها قتل الإنسان.. شاب يعثر على السمكة المنتفخة في إحدى الجُزر ويداعبها (فيديو)

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد الأشخاص يعثر على السمكة المنتفخة، في إحدى الجزر.

ويظهر في الفيديو الذي حصد مشاهدات كبيرة، كون السمكة من الأنواع السامة التي يمكنها قتل الإنسان إذا أكلها، مداعبة الرجل للسمكة بعد انتشالها من الماء والضغط عليها قليلًا فأخرجت المياه من فتحات على جانبيها، بينما بدا شكلها مقاربًا لوجه الإنسان.

وفي هذه السطور نرصد أبرز المعلومات المتاحة عن هذا النوع من الأسماك:

1- تحتوي هذه السمكة على جزء شديد السمية في جسمها يكفي المليمتر الواحد منه لقتل الإنسان على الفور .

2- تناولها بحاجة الى مهارة شديدة، مهارة تتطلب اكتشاف الجزء السام وتفاديه.

3- هناك مطاعم في اليابان مختصة بتقديم السمكة المنتفخة ، لا يستغرب العاملون فيها إذا سقط الزبون بشكل مفاجئ عن الكرسي ، قبل أن يتمكنوا من استدعاء سيارة الإسعاف ، فقد دخل في المحظور ، وأكل شيئاً من الجزء السام .

4- الغريب- كما يُقال- أن الجهاز التناسلي الذكري لهذا النوع من الأسماك بيس مضرًا، بينما الجهاز التناسلي للأنثى قاتل ويتم التخلص منه بقرار من وزارة الصحة باليابان.

5- تعيش منعزلة وفي العادة تكون في المياه البطيئة الإنسياب سواء كانت عذبة أو مالحة أو شديدة الملوحة.

6- تضع بيضها جنباً إلى جنب مع المني بالقرب من قاع البحر وتكون اليرقة طليقة تسبح في المياه المكشوفة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر .

7- مع أن حركتها بطيئة إلا أن طريقة سباحتها تعطيها القدرة على المناورة فهي تستطيع الحركة إلى أعلى وأسفل وإلى الأمام بل وإلى الخلف لتدخل مخبأها عند وجود أي خطر .

8- إذا لم تسعفها حركتها فتلجأ إلى تكتيكاتها التي اشتهرت بها ، فأي مفترس يريد مهاجمة هذه السمكة يجد نفسه أمام المفاجأة، حيث تنتفخ وتصبح في شكل كرة قدم، وذلك عن طريق سحب الماء إلى داخل كيس مع المعدة وتحتفظ به بواسطة صمامات العضلات ، فإذا لم تملأه بالماء ملأته بالهواء لتحصل على نفس النتيجة .