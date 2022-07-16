“عشريني” يُسمّع القرآن كاملًا في 7 ساعات دون خطأ: هذه رسالتي للشباب

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تمكّن الشاب المصري محمد عبدالرحمن صقر، صاحب الـ23 عامًا، الذي تخرج مؤخرًا من كلية الصيدلية جامعة كفر الشيخ بمصر، من تسميع القرآن الكريم كاملًا في أقل من 7 ساعات دون خطأ واحد.

وأصبح الشاب المصري فخرًا لأسرته وبلدته مدينة بيلا، بعد فوزه في مسابقة “القرآن العظيم”، التي أطلقها مسجد المرسى ببيلا، لتسميع القرآن الكريم فى جلسة واحدة.

وفي تصريحات لصحيفة الوطن المصرية، يقول الدكتور محمد عبدالرحمن صقر، أنه بدأ حفظ القرآن الكريم منذ الصغر على يد الشيخ عبد السلام الهوارى، ثم انتقل إلى شيخ مقرأين مدينته بيلا الشيخ إبراهيم فطاير، يرحمه الله، وقد ختم على يده القرآن، لافتاً أنه حديث العهد بالتخرج من قسم الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ.

وأضاف:” سمعت عن مسابقة القرآن العظيم من خلال منشور الشيخ محمد فرج، إمام وخطيب مسجد المرسى ببيلا، عبر فيس بوك، وقررت أن أكون من المشاركين فى هذا العمل العظيم، وبدأت أُراجع القرآن جزء جزء فى ختمة، ثم جزئين جزئين فى ختمة، وهكذا إلى أن تم التثبت والوثوق من قوة الحفظ”.

وتابع “صقر”: “لا شئ فى الدنيا يعدل متعة حفظ القرآن وتجويده، فكان عندى مشاكل كتير دراسية ونفسية أثناء الدراسة وخصوصاً فى سنين التخرج وكان لا يوجد أمامى حل لكل المشاكل إلا القرآن العظيم، وأنصح جميع الشباب بالعودة إلى كتاب الله، وأن يتدبروه، وأن يجتهدو فى تحصيل علومه لأنه أشرف العلوم وأعظمها”.

وأعرب “صقر”، عن بالغ سعادته بردود الأفعال الذى تلقاها، مستطرداً: “ما أعظم ردود الأفعال التى لم أجد مثلها فى حياتى، ولم أستمتع بأى تهنئة مثل تهنئة حفظ كتاب الله،كل الأصدقاء تمنو أن يكونوا حافظين للقرآن لكى يحظو بهذه المكانة من الحفاوة والتهنئة”.