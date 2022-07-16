حادث مروع.. وفاة عائلة كاملة مكونة من 8 أفراد في دولة عربية

تواصل- فريق التحرير:

اهتزت مشاعر اللبانيين على وقع حادث سير مروع أدى إلى وفاة عائلة كاملة مكونة من 8 أفراد، في بلدة عرسال الحدودية في سلسلة جبال لبنان الشرقية بمحافظة البقاع الشمالي.

وتوفى في الحادث الأب والأم وأبناؤهما الأربعة (ولدان وبنتان) وزوج الابنة وسائق الشاحنة التي اصطدمت بمركبتهم.

وقالت صفحة التحكم المروري على “تويتر” إن حادث تصادم مروعا وقع بين شاحنة وسيارة في محلة وادي عطا عرسال، نتج عنه وفاة 7 من أسرة واحدة، فيما تبين لاحقا أن سائق الشاحنة قريب للعائلة أيضا، كما غصت مواقع التواصل الاجتماعي بصور الحادث المأساوي.

ونقلت “سكاي نيوز عربية” عن مصادر في الدفاع المدني ، إنه “خلال عملية الإنقاذ، استعانت عناصرنا بمعدات هيدروليكية ليتمكنوا من انتشال الجثامين، وتوازيا عملوا على إخماد حريق شب في الشاحنة”.

وكشف رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري، أن السائق ابن بلدة عرسال وجار العائلة وقريبها، ويدعى ديب غدادة.

وشرح الحجيري مجريات الحادث قائلا: “وقع الحادث عصرا في طريق داخلية بين المنازل. معروف أنه في مثل هذا الوقت من النهار تكتظ هذه الطريق بأهالي البلدة العائدين من قطاف ثمار البساتين”.

وأضاف الحجيري: “فقد سائق الشاحنة السيطرة عليها وكانت محملة بكمية كبيرة من الصخور التي يأتون بها من أعالي الجرد العرسالي من منطقة تعرف بالمقلع”.