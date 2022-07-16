جامعة الملك سعود تعلن فتح القبول الإلكتروني لبرامج الدبلوم بمقابل مالي

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أعلنت جامعة الملك سعود عن فتح بوابة القبول الإلكتروني لبرامج الدبلوم بمقابل مالي للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1444هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

البرامج:

دبلوم المحاسبة.

دبلوم التسويق.

دبلوم الأنظمة.

دبلوم الاعمال المصرفية.

دبلوم السكرتارية الطبية.

دبلوم البرمجة وقواعد البيانات.

دبلوم اللغة الصينية.

دبلوم الترجمة بلغة الإشارة.

دبلوم الوسائط المتعددة التفاعلية.

دبلوم المحاسبة الضريبية.

دبلوم إدارة الموارد البشرية.

دبلوم الإدارة المالية والمصرفية (عن بُعد).

دبلوم إدارة اعمال التأمين (عن بُعد).

طريقة التقديم:

أوضحت الجامعة أن التقديم متاح بدءا من تاريخ 16 يوليو 2022م، وذلك عبر الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).