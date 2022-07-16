شاهد.. لحظة سقوط طائرة بلجيكية بجوار مركبة في الشارع

تواصل- وكالات:

نشر إعلام محلي في بلجيكا، مقطع فيديو يوثق لحظات مرعبة لسقوط طائرة صغيرة، بشكل رأسي في شارع بمدينة بروج، شمال غربي البلاد.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا صوت انفجار فنظروا إلى السماء، حيث شاهدوا طائرة تهبط بشكل عمودي نحو الأرض.

وأشاروا إلى أنهم فوجئوا بمظلة مثبتة في خلف الطائرة ساعدت على تخفيف وتيرة سرعة سقوطها، فيما خرج الطيار من الطائرة المدمرة على الأرض، وهو يترنح ليتبين لاحقا أنه كان مصابا بجروح طفيفة.

وأوضح مسؤولون، أن سبب نجاة الطيار يعود إلى نظام الطائرة الذي يطلق مظلة تخفف من حدة سرعة السقوط، بما يقلل من جروح الأشخاص لدى الاصطدام.