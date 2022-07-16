السبت، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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بريطانيا تعلن حالة الطوارئ القصوى.. ماذا يحدث؟
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دولي

بريطانيا تعلن حالة الطوارئ القصوى.. ماذا يحدث؟

بريطانيا تعلن حالة الطوارئ القصوى.. ماذا يحدث؟
١١:٢٩:٢٦ م، السبت، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، اليوم السبت، عن حالة الطوارئ الوطنية القصوى، بعد إصدار تحذير من درجة “أحمر”، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة يومي الاثنين والثلاثاء إلى 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت).

ويغطي التحذير الصادر من الأرصاد الجوية البريطاني مناطق تشمل لندن ومانشستر ويورك، ومن المحتمل أن تفرض بعض القيود على خطوط السكك الحديدية، كما ستغلق بعض المدارس مبكرًا وسيتم إلغاء بعض من مواعيد المستشفيات.

وإضافةً إلى تحذير مكتب الأرصاد الجوية أصدرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أعلى مستوى من التنبيه بأربع درجات لهيئات الصحة والرعاية ، محذرة من المرض والوفاة بين الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة.

الكلمات الدلالية:
المملكة المتحدة بريطانيا حالة الطوارئ القصوى درجات الحرارة

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