نفوق عشرات الماشية بمرض «خبيث» وانتقاله إلى 4 أشخاص في هذه الدولة

تواصل- وكالات:

أعلنت السلطات الكرواتية، عن تفشي مرض “الجمرة الخبيثة” بين الماشية، ما أدى إلى نفوق العشرات، بينما انتقل المض إلى 4 أشخاص.

وقالت وزارة الزراعة الكرواتية إن السلطات أجرت الاختبارات اللازمة بعد تقارير عن ظهور أعراض عصبية على الماشية.

وأضافت أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات لاحتواء تفشي المرض في لونيسكو بوليي، وهو سهل يقع على ضفاف نهر سافا والمعروف ببيئته الفريدة.

وأفاد تلفزيون “اتش آر تي” الحكومي بأن أربعة أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى بسبب أعراض خفيفة مرتبطة بالجلد، وجاء في التقرير أن 107 رؤوس من الماشية نفقت في الأسبوعين الماضيين.

وقال مسؤول الصحة العامة المحلي إينوسلاف بركيتش: “يمكننا التأكيد أن الوضع تحت السيطرة الكاملة ولا داعي للذعر”.

ماذا تعرف عن مرض الجمرة الخبيثة؟

ويتفشى مرض الجمرة الخبيثة بسبب الجراثيم البكتيرية التي يمكن أن تظل كامنة في الأرض حتى يتم تنشيطها بسبب الأمطار الغزيرة أو الفيضانات أو الجفاف.

ونادرا ما ينتقل مرض الجمرة الخبيثة إلى البشر وتقريبا لا ينتقل من شخص لآخر، وحوالي 95 بالمائة من جميع حالات الإصابة بين البشر تتم عن طريق ملامسة جلد الحيوانات المصابة، ويمكن علاج المرض بالمضادات الحيوية، ولكنه قد يكون قاتلا للبشر إذا ما ترك دون علاج.