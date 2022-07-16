السبت، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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في هذه الحالة.. الصلاة في المسجد الذي فيه جماعة أقلّ أفضل؟

ثقافية

في هذه الحالة.. الصلاة في المسجد الذي فيه جماعة أقلّ أفضل؟

في هذه الحالة.. الصلاة في المسجد الذي فيه جماعة أقلّ أفضل؟
١٠:٣١:١٨ م، السبت، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أوضح فضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، حكم الصلاة في المسجد الذي فيه جماعة أكثر من غيره.

جاء توضيح الشيخ الفوزان، خلال فيديو بثته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ جاء فيه سؤال لفضيلة الشيخ يقول: هل توجد أفضلية للجماعة في المسجد، إذا كان مثلا مسجد يصلي فيه خمسين، وآخر يصلي فيه مائتين، وهما قريبان من بيتي، ففي أيهما أصلي؟!

وجاء رد الشيخ الفوزان بقوله: صلي مع الأكثر جماعة، فهذا أفضل، إلا إذا ترتب على ذهابك إلى عن المسجد القريب من بيتك سوء ظن بك، أو سوء ظن للناس، أي الناس ربما يظنون بالإمام أنه لا يصلح.

وأضاف: فإذا ترتب على ذلك سوء ظن بك أو بالإمام؛ فإنك تترك الذهاب إلى المسجد الأكثر جماعة، وتصلي في المسجد القريب ولو كان أقل جماعة.

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الجماعة الأكبر المسجد القريب صالح الفوزان صلاة الجماعة

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