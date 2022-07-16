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وزير الخارجية: الولايات المتحدة شريك استراتيجي لنا.. ولا يوجد شيئاً اسمه ناتو عربي
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وزير الخارجية: الولايات المتحدة شريك استراتيجي لنا.. ولا يوجد شيئاً اسمه ناتو عربي

وزير الخارجية: الولايات المتحدة شريك استراتيجي لنا.. ولا يوجد شيئاً اسمه ناتو عربي
٠٦:٢٢:١٥ م، السبت، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان، مساء اليوم السبت، أنه لا يوجد أي شيء اسمه ناتو عربي.

وأضاف وزير الخارجية، خلال المؤتمر الصحفي بعد فعاليات مؤتمر قمة جدة للأمن والتنمية، أن أوبك+ تواصل عملها لتقييم الأسواق وما تحتاجه.

وقال وزير الخارجية “إن الولايات المتحدة تبقى الشريك الاستراتيجي الأساسي لنا، وشراكة المملكة مع أمريكا قديمة ومستمرة”.

وأشار الأمير فيصل بن فرحان، إلى أن الاتفاقيات التي وقعناها مع أمريكا لم تأت بين يوم وليلة.

 

الكلمات الدلالية:
المؤتمر الصحفي الناتو العربي قمة جدة للأمن والتنمية مؤتمر قمة جدة وزير الخارجية

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