وزير الخارجية: لم يكن هناك أي رسائل من إيران لـ«قمة جدة».. والمحادثات مع طهران لم تصل لنتائج

تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان، مساء اليوم السبت، أن قمة جدة للأمن والتنمية، ركزت على الشراكة مع الولايات المتحدة.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب مؤتمر قمة جدة للأمن والتنمية في جدة، أن قمة جدة تضمنت مخرجات نأمل أن تكون لها انعكاسات إيجابية.

وأكد وزير الخارجية أن يد المملكة ممدودة لإيران للوصول إلى علاقات طبيعية، والمحادثات التي جرت مع إيران إيجابية لكنها لم تصل لنتائج”.

وقال وزير الخارجية فيصل بن فرحان، أنه “لم يكن هناك أي رسائل من إيران إلى قمة جدة، كما أكد أنه لم يُطرح ولم يناقش أي نوع من التعاون العسكري أو التقني مع إسرائيل.