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محليات

«جوازات الرياض» تمدد ساعات العمل الرسمي حتى الـ8 مساءً

«جوازات الرياض» تمدد ساعات العمل الرسمي حتى الـ8 مساءً
٠٥:٣٢:٥٥ م، السبت، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

مددت جوازات منطقة الرياض -الفرع الرئيس- ساعات العمل الرسمي لتسليم جواز السفر السعودي ابتداءً من الأحد 18/ 12/ 1443 هـ، وذلك من الأحد إلى الخميس من الساعة (7:30 صباحًا) حتى الساعة (8 مساءً)، خلال مدة الإجازة الصيفية.

وأوضحت أن قرار التمديد يأتي للتيسير على جميع المواطنين الراغبين في الاستفادة من خدمات إصدار وتجديد الجواز السعودي، وتمكينهم من إتمام الإجراءات من خلال منصة “أبشر”.

وونوهت إلى  ضرورة حجز موعد لتسلّم الجواز حضورياً، أو من خلال خدمة توصيل الوثائق التي يقدمها البريد السعودي “سبل” وفق العنوان الوطني المسجّل مسبقًا في النظام.

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