«واتساب» يطلق ميزة جديدة مفيدة جدا لـ «المشغولين»

تواصل ـ فريق التحرير:

أطلق تطبيق التواصل السريع “واتساب” ميزة جديدة تساعد أولئك الذين لا وقت لديهم للرد على الرسائل فورا، وذلك أثناء استخدام التطبيق على أجهزة الكمبيوتر المكتبية.

والميزة الجديدة هي عبارة عن رد سريع على الرسائل الواردة إلى المستخدمين، الذين يستعملون نسخة أجهزة الكمبيوتر المكتبية من التطبيق.

وسيتمكن المستخدمون الذين ثبتوا آخر تحديث لتطبيق الواتساب الأخير؛ من توجيه الرد السريع على الرسائل التي تأتيهم ولا يتمكنون من الرد عليها آنيا.

وقال الموقع إن الميزة الجديدة ستتيح للمستخدمين توجيه رد على الآخرين، عبر الكتابة في صندوق تنبيهات يظهر على الشاشة التي ستحتوي على خانة صغيرة وما على المستخدم إلا اختيار نوع الرد في هذه الخانة.