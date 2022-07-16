السبت، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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شاهد.. لحظة مغادرة الرئيس الأمريكي المملكة بعد انتهاء «قمة جدة»

دولي

شاهد.. لحظة مغادرة الرئيس الأمريكي المملكة بعد انتهاء «قمة جدة»

شاهد.. لحظة مغادرة الرئيس الأمريكي المملكة بعد انتهاء «قمة جدة»
٠٥:٠٣:١٣ م، السبت، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

بثت قناة “العربية” فيديو للحظة مغادرة الرئيس الأمريكي أراضي المملكة، بعد زيارة استمرت يومين، وبعد انتهاء “قمة جدة”.

وكان أمير مكة الأمير خالد الفيصل في وداع الرئيس الأمييكي جو بايدن في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.

ووصل الرئيس الأمريكي “بايدن” إلى مطار الملك عبدالعزيز الجمعة، في في زيارة رسمية، التقى خلالها بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

كما شارك “بايدن” في قمة جدة ، التي حضرها قادة وزعماء دول الخليج، وزعماء الأردن ومصر والعراق.

الكلمات الدلالية:
السعودية بايدن قمة جدة مغادرة

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