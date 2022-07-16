السبت، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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احذفوه فورًا.. تعليمات «رئاسية» من «واتساب» بعد اكتشاف برنامج خبيث

تقنية

احذفوه فورًا.. تعليمات «رئاسية» من «واتساب» بعد اكتشاف برنامج خبيث

احذفوه فورًا.. تعليمات «رئاسية» من «واتساب» بعد اكتشاف برنامج خبيث
٠٤:٥٠:٣٢ م، السبت، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

 

حذّرت إدارة تطبيق التواصل الفوري “واتساب”، من برنامج خبيث يتم تحميله بهدف الحصول على مميزات، لكنه يقوم بسرقة البيانات والمعلومات.

وأوضح رئيس “واتساب”، ويل كاثكارت، أن هذا التطبيق تم تصميمه من قبل جهة تُطلق على نفسها اسم “HeyMods”، وهو يقوم بإيهام المستخدمين أنهم سيحصلون على ميزات غير مسبوقة في التطبيق بمجرد تحميلهم برنامجا “Hey WhatsApp”.

وأضاف أنه بعد تحميل هذا التطبيق، يتبين لاحقاً أن الأمر مجرد “خدعة خبيثة” هدفها سرقة المعلومات المخزنة على هواتف مستخدمي “واتساب”.

 

 

الكلمات الدلالية:
برنامج خبيث برنامج واتساب تحذير واتساب

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