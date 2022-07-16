مسؤول استخباراتي أمريكي: المملكة شريك استراتيجي ولها دور مهم في العالم

تواصل- فريق التحرير

قال مسؤول الاستخبارات الأمريكية سابقا نورمان رول، إن المملكة تعد شريكا استراتيجيا للولايات المتحدة ولها دور مهم في العالم.

وشدد رول، في مداخلة مع قناة الإخبارية، على أن هذه الشراكة مهمة للاستقرار والأمن الدولي، لافتا أن المملكة صديق تاريخي للولايات المتحدة.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال إنه أجرى مباحثات جيدة مع الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأشاد بايدن بدور المملكة في دعم هدنة اليمن قائلاً:”ساهمت في تثبيت ودعم الهدنة” التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن، مضيفاً: “اتفقت مع القيادة في المملكة على تعميق الهدنة وتمديدها”.

كما أكد الرئيس الأمريكي أنه بحث “الاحتياجات الأمنية والعسكرية للمملكة” لمواجهة تهديدات إيران وأذرعها في المنطقة.

كما أعلن بايدن أن “قوات حفظ السلام الدولية بما فيها القوات الأميركية ستغادر جزيرة تيران في البحر الأحمر حيث كانت منذ أكثر من 40 عاماً”، مما سيساهم في تطوير هذه المنطقة للاستثمارات.

وصدر بيان مشترك بين المملكة وأمريكا، أكد فيه الجانبان أنه يتشاركان الرؤية ذاتها نحو منطقة مترابطة مع العالم يسودها الأمن والاستقرار.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ جولته الشرق أوسطية والتي تتسم بكونها في غاية الحساسية، حيث وصل إلى الأراضي المحتلة الأربعاء، ليصل اليوم الجمعة إلى المملكة على متن الطائرة الرئاسية “إيرفورس وان”.

فيما تستعد مدينة جدة، لاستقبال القمة الخليجية العربية، بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، واستكملت التجهيزات بمقر انعقاد القمة، بفندق ريتز كارلتون، وتوافد المسؤولون والإعلاميون لحضور اللقاء، حيث تستضيف المملكة قمة خليجية عربية، بحضور دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك مصر والعراق والأردن.