مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة اليوم.. أهالي سكاكا آخر من يصلون العشاء

تواصل- فريق التحرير

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 17 ذي الحجة 1443 هجرية، الموافق 16 يوليو 2022م.

موعد أذان الفجر

مكة 4:22

المدينة 4:14

الرياض 3:45

موعد أذان الظهر

مكة 12:27

المدينة 12:28

الرياض 12:00

موعد أذان العصر

مكة 3:42

المدينة 3:51

الرياض 3:23

موعد أذان المغرب

مكة 7:06

المدينة 7:13

الرياض 6:45

موعد أذان العشاء

مكة 8:36

المدينة 8:43

الرياض 8:15

يذكر أن أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر هي مدينة الدمام، ويؤذن للفجر في تمام الساعة 3:26 دقيقة، بينما يكون أهالي سكاكا آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:52 بمشيئة الله.