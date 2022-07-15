مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة اليوم.. أهالي سكاكا آخر من يصلون العشاء
تواصل- فريق التحرير
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 17 ذي الحجة 1443 هجرية، الموافق 16 يوليو 2022م.
موعد أذان الفجر
مكة 4:22
المدينة 4:14
الرياض 3:45
موعد أذان الظهر
مكة 12:27
المدينة 12:28
الرياض 12:00
موعد أذان العصر
مكة 3:42
المدينة 3:51
الرياض 3:23
موعد أذان المغرب
مكة 7:06
المدينة 7:13
الرياض 6:45
موعد أذان العشاء
مكة 8:36
المدينة 8:43
الرياض 8:15
يذكر أن أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر هي مدينة الدمام، ويؤذن للفجر في تمام الساعة 3:26 دقيقة، بينما يكون أهالي سكاكا آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:52 بمشيئة الله.