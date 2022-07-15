السبت، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة اليوم.. أهالي سكاكا آخر من يصلون العشاء

مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة اليوم.. أهالي سكاكا آخر من يصلون العشاء
٠٢:١٨:٣٢ ص، السبت، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 17 ذي الحجة 1443 هجرية، الموافق 16 يوليو 2022م.

موعد أذان الفجر
مكة 4:22
المدينة 4:14
الرياض 3:45

موعد أذان الظهر
مكة 12:27
المدينة 12:28
الرياض 12:00

موعد أذان العصر
مكة 3:42
المدينة 3:51
الرياض 3:23

موعد أذان المغرب
مكة 7:06
المدينة 7:13
الرياض 6:45

موعد أذان العشاء
مكة 8:36
المدينة 8:43
الرياض 8:15

يذكر أن أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر هي مدينة الدمام، ويؤذن للفجر في تمام الساعة 3:26 دقيقة، بينما يكون أهالي سكاكا آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:52 بمشيئة الله.

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المدينة مكة مواقبت الصلاة في المملكة مواقيت الصلاة

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