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بعد توقيع عقد الربط الكهربائي.. وزير الطاقة: المملكة والعراق يسعيان لتعزيز العلاقات (فيديو)
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بعد توقيع عقد الربط الكهربائي.. وزير الطاقة: المملكة والعراق يسعيان لتعزيز العلاقات (فيديو)

بعد توقيع عقد الربط الكهربائي.. وزير الطاقة: المملكة والعراق يسعيان لتعزيز العلاقات (فيديو)
٠٢:٤٨:٤٤ ص، السبت، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، إن المملكة والعراق يسعيان إلى تعزيز العلاقة القائمة بين البلدين.

جاء ذلك بعد توقيع المحضر التنفيذي للربط الكهربائي بين المملكة والعراق، حيث وقع وزير الطاقة، ووزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، المحضر التنفيذي بين المملكة وجمهورية العراق، وذلك تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في بداية عام 2022.

ونوّه وزير الطاقة، بدور  الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بالتعجيل في الربط الكهربائي مع العراق الشقيق، الذي يأتي تأكيداً للتعاون المستمر في المجالات كافة، وخاصةً المجالات الفنية بين البلدين، كما يُعبّر عن رغبة البلدين في توطيد العلاقات الاقتصادية بينهما، وبما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما، والحرص على سرعة تنفيذ المشروع على أرض الواقع.

وبين أن استكمال هذا المشروع يأتي في إطار رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، التي تُركز على استثمار الموقع الاستراتيجي للمملكة، وطبيعة الشبكة الكهربائية السعودية، التي تُعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي، لجعل المملكة مركزاً إقليمياً لربط شبكات الطاقة الكهربائية.

وتعد مذكرة التفاهم الموقعة مع جمهورية العراق، ومشروع الربط الكهربائي نتيجة لدراسة شاملة ومفصلة، قام بها الفريق الفني المشترك بين الجانبين، وتوصّلت الدراسة إلى أن مشروع الربط الكهربائي  سيسهم في دعم موثوقية الشبكات الكهربائية في البلدين، وتحقيق وفورات اقتصادية، وتعزيز تحقيق مزيج الطاقة الأمثل من الطاقة لإنتاج الكهرباء، ودعم استيعاب الشبكات الكهربائية لدخول الطاقة المتجددة، وتحقيق الاستثمارات المثلى في مشروعات توليد الكهرباء.

الكلمات الدلالية:
الربط الكهربائي العراق المملكة تصريحات وزير الطاقة

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