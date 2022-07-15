“الكاظمي”: علاقة العراق مع المملكة في أحسن حالاتها وتتطور بشكل كبير

تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن العلاقة مع المملكة في أحسن حالاتها وتتطور بشكل كبير.

وأكد الكاظمي أن هناك الكثير من المشتركات بين العراق والمملكة، مشيرًا إلى أن التوقيع على الربط الكهربائي مع الرياض والخليج يشكل تطورًا مهمًا.

وأوضح أن مشاركة بلاده في قمة جدة للتأكيد على الدور المهم للعراق في المنطقة، وأنه سيتم مناقشة الكثير من الملفات وعلى رأسها الاقتصاد، مع التنسيق مع جميع الدول لمحاربة الإرهاب.

وأضاف لأن بغداد لن تكون في أي محور ضد آخر في المنطقة، مؤكدًا أن علاقة العراق مع الأشقاء العرب ودول الجوار في أحسن حالاتها.

جاء ذلك خلال زيارته للمملكة ولقائه بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفرص التعاون الواعدة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية.

كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وصل إلى جدة، حيث استقبله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وعلى هامش قمة جدة للأمن والتنمية التي تستضيفها المملكة، وقعت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق، عقد الربط بين شبكة الربط الخليجي وشبكة كهرباء جنوب جمهورية العراق.

كما وقع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن وزير الطاقة، ومعالي وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، المحضر التنفيذي الخاص بمبادئ اتفاق الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق، وذلك تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في بداية عام 2022.