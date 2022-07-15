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ولي العهد ورئيس وزراء العراق يستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين (فيديو)
وزير الطاقة يوقع المحضر التنفيذي لاتفاق مشروع الربط الكهربائي بين المملكة وجمهورية العراق
على هامش قمة جدة.. توقيع عقد الربط الكهربائي بين الشبكة الخليجية وشبكة كهرباء العراق
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ولي العهد ورئيس وزراء العراق يستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين (فيديو)

ولي العهد ورئيس وزراء العراق يستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين (فيديو)
١٢:٤١:٤٧ ص، السبت، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

استعرض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد،  ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي في جدة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفرص التعاون الواعدة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية.

كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وصل إلى جدة، حيث استقبله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وعلى هامش قمة جدة للأمن والتنمية التي تستضيفها المملكة، وقعت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق، عقد الربط بين شبكة الربط الخليجي وشبكة كهرباء جنوب جمهورية العراق، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة، ومعالي وزير النفط في جمهورية العراق الشقيقة إحسان عبد الجبار.

يأتي هذا في الوقت الذي وصل فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى قصر السلام للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

فيما تستعد مدينة جدة، لاستقبال القمة الخليجية العربية، بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، واستكملت التجهيزات بمقر انعقاد القمة، بفندق ريتز كارلتون، وتوافد المسؤولون والإعلاميون لحضور اللقاء، حيث تستضيف المملكة قمة خليجية عربية، بحضور دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك مصر والعراق والأردن.

الكلمات الدلالية:
العراق المملطة مصطفى الكاظمي ولي العهد

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