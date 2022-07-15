بالصور.. استمرار جهود العناية بالمسجد النبوي وتطهيره لخدمة المصلين والزائرين

تواصل – فريق التحرير:

‫أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة تطهير المسجد النبوي، أنها تواصل أعمالها وجهودها بشكل يومي بالإشراف والمتابعة لأعمال نظافة المصليات داخل أروقة المسجد النبوي من خلال أجهزة التنظيف والتعقيم الحديثة وبمواد ذات فاعلية عالية.

‫وأوضحت أن إدارة تطهير المسجد النبوي تقوم بالإشراف والمتابعة ووضع الخطط والطرق والأساليب الحديثة لأعمال نظافة الأرضيات والأسطح والممرات وتعقيم المصليات من خلال أجهزة التعقيم المتطورة بمواد ذات فاعلية عالية في التعقيم والتنظيف من الداخل، وتتضافر الجهود بين كوادرها البشرية بتكثيف عمليات التنظيف والتعقيم والتطهير بأفضل وأجود المعقمات والمطهرات الصديقة للبيئة التي تسهم في توفير جو صحي وبيئة آمنة داخل المسجد النبوي ومرافقه، وذلك من خلال:

1 – توفير الحاويات الخاصة بالنفايات وصناديق الأحذية.

2 – استخدام المعقمات لتعقيم وتطهير ساحات باب السلام والبقيع وباب النساء بكمية تبلغ 6300 لتر وبعدد 15 معدة خاصة بالتعقيم والتطهير.

3 – توفير أكياس النايلون الخاصة بحفظ الأحذية والتي تبلغ 18000 كيس تقريبًا بما يعادل 20 مجموعة في اليوم الواحد.

‫4 – استخدام عدد من المكائن لغسيل أرضيات الساحات والمواقف والتوسعات والتي يبلغ عددها 52 مكينة غسيل.

5 – توفير كراسي لكبار السن التي تم توزيعها على مداخل المسجد النبوي والتوسعات وأقسام النساء ويبلغ عددها 10000 كرسي تقريبًا.

6 – غسيل وتعقيم الأرضيات داخل المسجد النبوي والتوسعات والساحات الخارجية 3 مرات يوميًا وكلما دعت الحاجة للزيادة من خلال مكائن خاصة مزودة بمواد تعقيم وتطهير الأرضيات.

7 – تأمين المكانس الكهربائية لتطهير سجاد المسجد النبوي والتي يبلغ عددها 200 ماكينة، فيما يبلغ عدد الدواليب الخاصة بالأحذية التي يتم تنظيفها وتعقيمها يوميًا 2800 دولاب.

8 – توفير أجهزة التعقيم بالبخار الجاف، والتي تعمل على تقليل انتشار العدوى من خلال تعقيم الهواء والأسطح في آن واحد وبسرعة عالية وبشكل فعال.

9 – الحرص على استخدام مادة غير ضارة وغير قابلة للتآكل وهي صديقة للبيئة، في جهاز التعقيم، من خلال عمالة مدربة على هذه الأعمال ويبلغ عددهم 1290 عاملًا.