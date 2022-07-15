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“المطلق”: الحجاب وعدم الاختلاط والقوامة تشريعات إلهية هدفها صيانة الأعراض
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“المطلق”: الحجاب وعدم الاختلاط والقوامة تشريعات إلهية هدفها صيانة الأعراض

“المطلق”: الحجاب وعدم الاختلاط والقوامة تشريعات إلهية هدفها صيانة الأعراض
١١:٥٨:٠٣ م، الجمعة، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

أكد عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أن الحجاب والحياء والعفاف وعدم الاختلاط والمحرم والقوامة كلها تشريعات إلهية من الخالق العليم الخبير الذي يعرف ما يصلح المرأة ويصلح لها لقوله تعالى (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير).

 

وشدد المطلق، عبر حسابه على “تويتر”، أن هذه الأمور حماية للمرأة ووقاية للفضيلة وصيانة للأعراض، لقوله تعالى (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرًا).

كان الشيخ المطلق، أكد في تصريحات سابقة، أن المرأة التي تعد الطعام لأهلها في نهار رمضان أكثر أجرًا ممن يقرأ القرآن.

وأوضح أن المرأة لها حظها من الأجر، وأكثر أجرًا ممن تفرغ لقراءة القرآن، وعندما رأى الرسول، صلى الله عليه وسلم، أخوين أحدهما يسعى للكسب والآخر يتفرغ لطلب العلم، قال إن الأول الذي يعمل ويسعى لكسب الرزق أفضل من الآخر.

 

وأضاف: “عمل المرأة في المطبخ عبادة؛ لأنها تعمل على راحة الصائمين، وينبغي للمرأة أن تحرص على سماع القرآن وترديده أثناء عملها؛ لأن في ذلك عبادة”.

الكلمات الدلالية:
الحجاب القوامة المرأة عبدالله المطلق

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