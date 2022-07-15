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الرئيس الأمريكي: قوات حفظ السلام في جزيرتي”تيران وصنافير” ستغادر مواقعها

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الرئيس الأمريكي: قوات حفظ السلام في جزيرتي”تيران وصنافير” ستغادر مواقعها

الرئيس الأمريكي: قوات حفظ السلام في جزيرتي”تيران وصنافير” ستغادر مواقعها
١١:٤٣:٥٤ م، الجمعة، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن قوات حفظ السلام المتواجدة في جزيرتي تيران وصنافير ستغادر مواقعها قريبًا.

وأوضح بايدن، في تصريحات صحفية، أنه أجرى مباحثات مهمة مع خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأكد أن المملكة ساهمت فى تثبيت ودعم الهدنة فى اليمن، وأنه اتفق مع المملكة على العمل لتعزيز الهدنة ووقف اطلاق النار، لافتا أن المملكة وافقت على تمديد الهدنة، من أجل مصلحة الشعب اليمني.

وأشار إلى أنه بحث مع المسؤولين في المملكة مسألة الطاقة والحاجة لمد الأسواق بما تحتاج، متوقعا خطوات عملية من الرياض.

وأضاف أن واشنطن تسعى لتخفيض أسعار الطاقة وينبغي الانتظار أسبوعين، وذلك خلال مباحثات مهمة مع خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن واشنطن لن تترك فراغًا فى الشرق الأوسط لروسيا والصين.

جاء ذلك بعد لقاء بايدن، بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الذي أعقبه عقد جلسة مباحثات هامة بين البلدين.

وعقد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اجتماعًا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بحضور عدد من المسؤولين.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ جولته الشرق أوسطية والتي تتسم بكونها في غاية الحساسية، حيث وصل إلى الأراضي المحتلة الأربعاء، ليصل اليوم الجمعة إلى المملكة على متن الطائرة الرئاسية “إيرفورس وان”.

وتستعد مدينة جدة، لاستقبال القمة الخليجية العربية، بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، واستكملت التجهيزات بمقر انعقاد القمة، بفندق ريتز كارلتون، وتوافد المسؤولون والإعلاميون لحضور اللقاء، حيث تستضيف المملكة قمة خليجية عربية، بحضور دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك مصر والعراق والأردن.

الكلمات الدلالية:
المملكة امريكا بايدن تيران وصنافير جدة زيارة بايدن قصر السلام

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