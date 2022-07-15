“بايدن”: المملكة ساهمت في تثبيت ودعم الهدنة في اليمن

تواصل- فريق التحرير

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن المملكة ساهمت في تثبيت ودعم الهدنة في اليمن، لافتا أنه اتفق على شراكات مع المملكة بشأن تقنية الجيل الخامس 5G .

وأكد انه بحث مع المسؤولين في المملكة مسالة الطاقة والحاجة لمد الأسواق بما تحتاج وأتوقع خطوات عملية من الرياض.

وقبل قليل، التقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأمريكي، وتعقد جلسة مباحثات، يعقبها توقيع عدد من الاتفاقيات بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية،على مستويات الطاقة والشأن الاقتصادي والأمني.

وعقد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اجتماعًا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بحضور عدد من المسؤولين.

ومع انطلاق القمة السعودية الأمريكية، بدأ جول الأعمال حيث باجتماع بين خادم الحرمين وولي العهد والرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن في قصر السلام بجدة.

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى قصر السلام للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكانت الصالة الملكية بمطار الملك عبد العزيز في جدة، قد استقبلت طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، القادم في زيارة إلى المملكة تستمر يومين.

كما استقبل أمير مكة الأمير خالد الفيصل، وسفيرة المملكة لدى واشنطن الرئيس الأمريكي جو بايدن في مطار الملك عبد العزيز الدولي.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ جولته الشرق أوسطية والتي تتسم بكونها في غاية الحساسية، حيث وصل إلى الأراضي المحتلة الأربعاء، ليصل اليوم الجمعة إلى المملكة على متن الطائرة الرئاسية “إيرفورس وان”.

فيما تستعد مدينة جدة، لاستقبال القمة الخليجية العربية، بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، واستكملت التجهيزات بمقر انعقاد القمة، بفندق ريتز كارلتون، وتوافد المسؤولون والإعلاميون لحضور اللقاء، حيث تستضيف المملكة قمة خليجية عربية، بحضور دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك مصر والعراق والأردن.