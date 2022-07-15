الجمعة، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
بالصور.. استمرار جهود العناية بالمسجد النبوي وتطهيره لخدمة المصلين والزائرين
“المطلق”: الحجاب وعدم الاختلاط والقوامة تشريعات إلهية هدفها صيانة الأعراض
الرئيس الأمريكي: قوات حفظ السلام في جزيرتي”تيران وصنافير” ستغادر مواقعها
بالصور.. الدكتور ماجد المغربي يحتفل بزواج ابنه “عبدالهادي” في الرياض
“بايدن”: اتفقنا على ربط شبكة كهرباء العراق بشبكة مجلس التعاون عبر المملكة والكويت
“بايدن”: المملكة ساهمت في تثبيت ودعم الهدنة في اليمن

أحدث الأخبار

“بايدن”: المملكة ساهمت في تثبيت ودعم الهدنة في اليمن

“بايدن”: المملكة ساهمت في تثبيت ودعم الهدنة في اليمن
١١:١٧:٢٦ م، الجمعة، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٥ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن المملكة ساهمت في تثبيت ودعم الهدنة في اليمن، لافتا أنه اتفق على شراكات مع المملكة بشأن تقنية الجيل الخامس 5G .

وأكد انه بحث مع المسؤولين في المملكة مسالة الطاقة والحاجة لمد الأسواق بما تحتاج وأتوقع خطوات عملية من الرياض.

وقبل قليل، التقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأمريكي، وتعقد جلسة مباحثات، يعقبها توقيع عدد من الاتفاقيات بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية،على مستويات الطاقة والشأن الاقتصادي والأمني.

وعقد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اجتماعًا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بحضور عدد من المسؤولين.

ومع انطلاق القمة السعودية الأمريكية، بدأ جول الأعمال حيث باجتماع بين خادم الحرمين وولي العهد والرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن في قصر السلام بجدة.

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى قصر السلام للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكانت الصالة الملكية بمطار الملك عبد العزيز في جدة، قد استقبلت طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، القادم في زيارة إلى المملكة تستمر يومين.

كما استقبل أمير مكة الأمير خالد الفيصل، وسفيرة المملكة لدى واشنطن الرئيس الأمريكي جو بايدن في مطار الملك عبد العزيز الدولي.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ جولته الشرق أوسطية والتي تتسم بكونها في غاية الحساسية، حيث وصل إلى الأراضي المحتلة الأربعاء، ليصل اليوم الجمعة إلى المملكة على متن الطائرة الرئاسية “إيرفورس وان”.

فيما تستعد مدينة جدة، لاستقبال القمة الخليجية العربية، بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، واستكملت التجهيزات بمقر انعقاد القمة، بفندق ريتز كارلتون، وتوافد المسؤولون والإعلاميون لحضور اللقاء، حيث تستضيف المملكة قمة خليجية عربية، بحضور دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك مصر والعراق والأردن.

الكلمات الدلالية:
المملكة اليمن امريكا بايدن جدة قصر السلام

مواد ذات صلة

المزيد
شؤون الحرمين تؤكد نجاح خطة تفويج استقبال المصلين لأول جمعة من رمضان

شؤون الحرمين تؤكد نجاح خطة تفويج استقبال المصلين لأول جمعة من رمضان

منذ 3 أشهر
تعرف على نظام المسارات الجديد في المرحلة الثانوية

تعرف على نظام المسارات الجديد في المرحلة الثانوية

منذ شهرين
المملكة ترحب بالمقترح الأمريكي لحل القضية الفلسطينية

المملكة ترحب بالمقترح الأمريكي لحل القضية الفلسطينية

منذ 6 سنوات
إغلاق مقهى شهير في خميس مشيط بعد تسمم 3 من رواده

إغلاق مقهى شهير في خميس مشيط بعد تسمم 3 من رواده

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *