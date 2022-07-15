بالفيديو والصور.. ولي العهد يعقد اجتماعًا مع الرئيس الأمريكي بحضور عدد من المسؤولين

تواصل – فريق التحرير:

عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، اجتماعًا مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بحضور عدد من المسؤولين.

ومع انطلاق القمة السعودية الأمريكية، بدأ جدول الأعمال بعقد أول اجتماع بين خادم الحرمين وولي العهد بالرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن في قصر السلام بجدة.

ومن المقرر أن يجمع لقاء واحد بين قيادة المملكة والمسؤولين الأمريكيين في قمة تحظى بكثير من الملفات والتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، وكذلك الملفات المهمة التي تهم البلدين.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان قد التقيا بالرئيس الأمريكي، وتعقد جلسة مباحثات، يعقبها توقيع عدد من الاتفاقيات بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، على مستويات الطاقة والشأن الاقتصادي والأمني.

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى قصر السلام للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكانت الصالة الملكية بمطار الملك عبد العزيز في جدة، قد استقبلت طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، القادم في زيارة إلى المملكة تستمر يومين.

كما استقبل أمير مكة الأمير خالد الفيصل، وسفيرة المملكة لدى واشنطن الرئيس الأمريكي جو بايدن في مطار الملك عبد العزيز الدولي.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ جولته الشرق أوسطية والتي تتسم بكونها في غاية الحساسية، حيث وصل إلى الأراضي المحتلة الأربعاء، ليصل اليوم الجمعة إلى المملكة على متن الطائرة الرئاسية “إيرفورس وان”.

وتستعد مدينة جدة، لاستقبال القمة الخليجية العربية غدًا، بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، واستكملت التجهيزات بمقر انعقاد القمة، بفندق ريتز كارلتون، وتوافد المسؤولون والإعلاميون لحضور اللقاء، حيث تستضيف المملكة قمة خليجية عربية، بحضور دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك مصر والعراق والأردن.