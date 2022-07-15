بحضور ولي العهد.. خادم الحرمين وبايدن يستعرضان سبل تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين

تواصل – واس:

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة، اليوم، الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقد رحب خادم الحرمين الشريفين، بالرئيس بايدن والوفد المرافق له، في المملكة، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات.

وحضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، كما حضره من الجانب الأمريكي، وزير الخارجية انتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، قد استقبل الرئيس الأمريكي، في قصر السلام بجدة.

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى قصر السلام للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكانت الصالة الملكية بمطار الملك عبد العزيز في جدة، قد استقبلت طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، القادم في زيارة إلى المملكة تستمر يومين.

كما استقبل أمير مكة الأمير خالد الفيصل، وسفيرة المملكة لدى واشنطن الرئيس الأمريكي جو بايدن في مطار الملك عبد العزيز الدولي.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ جولته الشرق أوسطية والتي تتسم بكونها في غاية الحساسية، حيث وصل إلى الأراضي المحتلة الأربعاء، ليصل اليوم الجمعة إلى المملكة على متن الطائرة الرئاسية “إيرفورس وان”.

وتستعد مدينة جدة، لاستقبال القمة الخليجية العربية، بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، واستكملت التجهيزات بمقر انعقاد القمة، بفندق ريتز كارلتون، وتوافد المسؤولون والإعلاميون لحضور اللقاء، حيث تستضيف المملكة قمة خليجية عربية، بحضور دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك مصر والعراق والأردن.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أهمية انعقاد قمة جدة للأمن والتنمية، التي تنطلق أعمالها في مدينة جدة غدًا بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.