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بالفيديو والصور.. خادم الحرمين يلتقي الرئيس بايدن بقصر السلام في جدة

بالفيديو والصور.. خادم الحرمين يلتقي الرئيس بايدن بقصر السلام في جدة
٠٧:٣٤:٤٥ م، الجمعة، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بالرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في قصر السلام بجدة.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، قد استقبل الرئيس الأمريكي، في قصر السلام بجدة.

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى قصر السلام للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكانت الصالة الملكية بمطار الملك عبد العزيز في جدة، قد استقبلت طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، القادم في زيارة إلى المملكة تستمر يومين.

كما استقبل أمير مكة الأمير خالد الفيصل، وسفيرة المملكة لدى واشنطن الرئيس الأمريكي جو بايدن في مطار الملك عبد العزيز الدولي.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ جولته الشرق أوسطية والتي تتسم بكونها في غاية الحساسية، حيث وصل إلى الأراضي المحتلة الأربعاء، ليصل اليوم الجمعة إلى المملكة على متن الطائرة الرئاسية “إيرفورس وان”.

وتستعد مدينة جدة، لاستقبال القمة الخليجية العربية، بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، واستكملت التجهيزات بمقر انعقاد القمة، بفندق ريتز كارلتون، وتوافد المسؤولون والإعلاميون لحضور اللقاء، حيث تستضيف المملكة قمة خليجية عربية، بحضور دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك مصر والعراق والأردن.

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الكلمات الدلالية:
القمة السعودية الأمريكية جدة جو بايدن خادم الحرمين قصر السلام ولي العهد

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