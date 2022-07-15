بالصور.. منفذ جديدة عرعر يودع طلائع الدفعة الأولى من الحجاج العراقيين

تواصل – فريق التحرير:

أعلن منفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، أنه ودع اليوم طلائع ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام، الدفعة الأولى، من المغادرين من الجنسية العراقية بعد أن منَّ الله عليهم بأداء مناسك الحج.

وقام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، بتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف على الحجاج العراقيين المغادرين إلى بلادهم عبر منفذ جديدة عرعر.

يأتي ذلك إنفاذًا للتوجيه السامي الكريم، في إطار العناية العظيمة والاهتمام البالغ من القيادة الرشيدة في خدمة القرآن الكريم، واتساقاً مع رسالة المملكة وريادتها في العالم الإسلامي.

من ناحيته، تابع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، توديع حجاج بيت الله الحرام المغادرين عن طريق منفذ جديدة عرعر، ووجه ببذل المزيد من الجهود لخدمة ضيوف الرحمن المغادرين، وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لهم، وسرعة إنهاء إجراءات سفرهم، وتقديم الخدمات بالشكل المثالي من قبل جميع الإدارات الحكومية المشاركة بمدينة الحجاج، والقيام بدورهم على أكمل وجه.

وأكد أن هذا يأتي امتدادًا لما تحقق من نجاح منذ قدومهم إلى أرض المملكة مرورًا بتفويجهم، وانتهاءً بتيسير مناسك حجهم وعودتهم لبلدانهم -بإذن الله- سالمين غانمين.

فيما أعرب الحجاج المغادرون عن شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة على ما وجدوه من حفاوة وترحيب، وخدمات متكاملة، سائلين الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع بالمملكة حكومة وشعبًا.