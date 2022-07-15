بآلاف التغريدات.. “القمة السعودية الأمريكية” يتصدر ترند “تويتر”

تواصل – فريق التحرير:

تزامنًا مع وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة، انطلق وسم “القمة السعودية الأمريكية”، متصدرًا موقع التغريدات “تويتر”.

وتفاعل آلاف المتابعين، مع زيارة بايدن، وأنباء القمة المرتقبة غدًا في جدة، وتداول رواد السوشيال ميديا صور استقبال سمو ولي العهد للرئيس الأمريكي في قصر السلام.

وضجت التغريدات بالصور والفيديوهات المتداولة من زيارة بايدن إلى المملكة، التي تُعد الأولى منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة، ونشر حساب “Al-Dossary, Majid” صورة استقبال سمو ولي العهد لبايدن، معلقًا: “صورة العام”.

في حين شارك حساب “حمد بن إبراهيم المطيري” مقطع فيديو لاستقبال بايدن في قصر السلام وقال: “استقبال الأمير محمد بن سلمان استقبال بلغة العظماء والأقوياء زعيم الشرق الأوسط والعالم أجمع”.

كما شارك حساب “Taj Musandam” صورة لسمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وعلّق: “نحن نحب ونثق بولي العهد”.

ونشر حساب “سعود بن سلمان الدوسري” صورًا للقاء خادم الحرمين الشريفين مع الرئيس الأمريكي وقال: “التقدم والتنمية يتحققان طالما تم الحفاظ على الاستقرار؛ أظهرت المملكة العربية السعودية أنها قادرة على ضبط منطقة مضطربة بالاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه”.

ووصل اليوم الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وكان في استقباله سمو أمير مكة خالد الفيصل، ثم انتقل بايدن إلى قصر السلام، واستقبله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ووزير الدفاع.

والتقى خادم الحرمين الشريفين الرئيس الأمريكي، ومن المزمع أن يحضر بايدن غدًا القمة الخليجية العربية بجدة.