فيديو محرج.. “إسرائيلية” ترفض مصافحة بايدن.. لماذا؟

تواصل – فريق التحرير:

في موقف محرج جديد، يمكن إضافته إلى سلسلة المواقف المحرجة التي تعرض لها الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ دخوله البيت الأبيض يناير قبل الماضي، رفضت امرأة إسرائيلية مصافحته خلال زيارته أمس لدولة الاحتلال.

وخلال مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر الرئيس الأمريكي في موقف محرج بعدما مد يده لمصافحة إحدى السيدات التي رفضت مصافحته، وأرجعت المرأة سبب عدم مصافحتها للرئيس الأمريكي بأن ذلك لأمر يخصها، حيث إنها فوجئت ببايدن يمد يده إليها وهي لا تصافح الرجال.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ جولته الشرق أوسطية والتي تتسم بكونها في غاية الحساسية، حيث وصل إلى الأراضي المحتلة الأربعاء، والتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الجمعة، ليصل إلى المملكة مساء اليوم على متن الطائرة الرئاسية “إيرفورس وان”.

واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في قصر السلام بجدة.

وكانت الصالة الملكية بمطار الملك عبد العزيز في جدة، قد استقبلت طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، القادم في زيارة إلى المملكة تستمر ليومين، كما استقبل أمير مكة الأمير خالد الفيصل، وسفيرة المملكة لدى واشنطن الرئيس الأمريكي جو بايدن في مطار الملك عبد العزيز الدولي.