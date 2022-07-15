خلال 6 أشهر.. نحو 100 ألف مستفيد من الخدمات الصحية بالنعيرية

تواصل – فريق التحرير:

قدمت المنشآت والأقسام الصحية بقطاع النعيرية الصحي – أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي – خدمات طبية متكاملة لـ 105785 مراجعًا خلال النصف الأول من هذا العام .

وذكر مدير المستشفى والمراكز الصحية بقطاع النعيرية، حمد القحطاني، أن:

59773 مراجعًا تلقوا الخدمات الطبية اللازمة بقسم الطوارئ بمستشفى النعيرية العام.

22006 مراجعًا استفادوا من الخدمات التي يقدمها قسم العيادات الخارجية بتخصصاته المختلفة.

أجرت الأقسام الداخلية بالمستشفى 428 عملية جراحية، وتنويم 1466 مريضًا بأقسام التنويم.

بلغ عدد الولادات 236 مولودًا.

وأضاف ” القحطاني “أنه خلال الفترة ذاتها تمت العديد من الإنجازات، ومنها:

أجرى مركز الكلى 2306 جلسة غسيل كلوي.

نفّذ قسم الرعاية الطبية المنزلية 855 زيارة منزلية لمن تعذر مراجعتهم للمستشفى لتلقي الخدمات الطبية.

أجرى قسم المختبر 201387 فحصًا مخبريًا مختلفًا.

تم استقبال 5184 مريضًا بقسم الأشعة من مراجعي المستشفى.

بلغ عدد مراجعي مراكز الرعاية الصحية الأولية بقطاع النعيرية الصحي 24006 مراجعًا.

وذلك في ظل ما يشهده قطاع النعيرية الصحي من دعم متواصل من تجمع الشرقية الصحي؛ للرقيّ بالخدمات الصحية المقدمة لأهالي المحافظة.