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استعدادات المملكة لانعقاد قمة خليجية عربية بحضور الرئيس الأمريكي (فيديو)
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استعدادات المملكة لانعقاد قمة خليجية عربية بحضور الرئيس الأمريكي (فيديو)

استعدادات المملكة لانعقاد قمة خليجية عربية بحضور الرئيس الأمريكي (فيديو)
٠٣:٥٨:٢٢ م، الجمعة، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تستعد مدينة جدة، لاستقبال القمة الخليجية العربية، بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، واستكملت التجهيزات بمقر انعقاد القمة، بفندق ريتز كارلتون، وتوافد المسؤولون والإعلاميون لحضور اللقاء.

وتستضيف المملكة قمة خليجية عربية، بحضور دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك مصر والعراق والأردن، ويصل الرئيس الأمريكي إلى أراضي المملكة عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي، ثم ينتقل إلى قصر السلام.

ويلتقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأمريكي، وتعقد جلسة مباحثات، يعقبها توقيع عدد من الاتفاقيات بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، قبيل انعقاد القمة التي تجرى يوم غد السبت.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ جولته الشرق أوسطية والتي تتسم بكونها في غاية الحساسية، حيث وصل إلى الأراضي المحتلة الأربعاء، وسيتوجه اليوم الجمعة إلى المملكة على متن الطائرة الرئاسية “إيرفورس وان”.

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