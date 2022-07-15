الجمعة، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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النفط يصعد وخام برنت يحقق زيادة 1.3%
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اقتصادية

النفط يصعد وخام برنت يحقق زيادة 1.3%

النفط يصعد وخام برنت يحقق زيادة 1.3%
٠٢:٥٧:٢٦ م، الجمعة، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، ارتفاعًا، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية على نحو أقل حدة، لكن المخاوف المتعلقة بانتعاش الطلب حدّت من المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 1.25 دولار أو 1.3% إلى 100.35 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 90 سنتًا أو 0.9% إلى 96.68 دولار للبرميل.

وذكرت وسائل إعلام متخصصة أن صانعي السياسة النقدية الأكثر تشددًا في الاحتياطي الفيدرالي ذكروا أمس الخميس أنهم يميلون إلى زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية خلال الشهر الجاري، وليس بالقدر الأكبر الذي سارع المتعاملون إلى التأهب له بعد أن أظهر تقرير يوم الأربعاء أن التضخم يتسارع.

ومازالت الأسعار غير مستقرة، في حين تراجعت أسعار النفط، أمس الخميس، بعد تداولات متباينة، وخسر كل من خام برنت وخام النفط أكثر من 2% حتى الآن، ليتداول خام برنت عند أدنى مستوياته في 3 أشهر.

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أسعار الفائدة أسعار النفط جلسة التداول خام برنت خام غرب تكساس مؤشر الدولار

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