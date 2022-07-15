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اقتصادية

الذهب يتجه نحو خامس هبوط أسبوعي.. تعرف على الأسعار في المملكة

الذهب يتجه نحو خامس هبوط أسبوعي.. تعرف على الأسعار في المملكة
٠٢:٣٦:٤٦ م، الجمعة، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تواصل أسعار الذهب في المملكة اليوم تسجيل التراجع، ليصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 205.20 ريال، أي ما يعادل 54.72 دولار، بعد أن سجل أمس 206.53 ريال/ 55.07 دولار.

وبلغ سعر الجرام عيار 22 نحو 188.10ريال/ 50.16 دولار، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في المملكة اليوم 179.55ريال / 47.88 دولار، بفارق بلغ حوالي 1.16 ريال.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 153.90 ريال/ 41.04 دولار، في حين بلغ سعر الاوقية “بيع” نحو 6382.50 ريال/ 1702 دولار، وجاء سعر الشراء بـ 6386.25 ريال/ 1703 دولارات.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب اليوم، وبقيت في طريقها نحو خامس هبوط أسبوعي على التوالي، إذ أثر الارتفاع المستمر في الدولار والمخاوف من رفع حاد لأسعار الفائدة الأميركية على الطلب على السبائك.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1704.59 دولار للأوقية ليخسر 2.1% منذ بداية الأسبوع، وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2% إلى 1701.70 دولار.

ويحوم الدولار قرب أعلى مستوياته في 20 عاماً، ليستمر في خفض الطلب على الذهب المقوم بالعملة الأميركية بين المستثمرين الأجانب، بعد هبوط المعدن النفيس بأكثر من 2% أمس الخميس.

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