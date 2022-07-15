حصاد الأسبوع الاقتصادي: النفط يخسر 2% والذهب يفقد 6 ريالات وارتفاع التضخم 2.3%

تواصل – فريق التحرير:

شهد الأسبوع المنقضي، أحداثًا اقتصادية متلاحقة، فيما تباينت أسعار النفط الذي أغلق على خسارة مدوية بختام التعاملات، كما خسر الذهب، محليًا، قرابة 6 ريالات، إثر تراجع مستمر على مدى الأسبوع الماضي، وانخفض اليورو ليعادل دولارًا واحدًا للمرة الأوى منذ حوالي 20 عامًا.

كما شهد الأسبوع الماضي، رواجًا في أسواق الماشية، تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك، على الرغم من ارتفاع الأسعار الملفت عن العام الماضي، إلا أن الإقبال لم يتأثر كثيرًا.

النفط يخسر 2%

رغم تباين أسعار النفط طوال الأسبوع، إلا أن التراجع ساد التعاملات، وبنهاية الأسبوع خسر خام برنت أكثر من 2%، بأقل من 98 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أشهر، عندما دخل في موجة هبوط قوي إلى مستوى منخفض جدًا في 11 إبريل من هذا العام.

فيما جرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس مقابل 95.93 دولار للبرميل، بانخفاض 37 سنتًا أو 0.4%، وساد التراجع بفعل المخاوف من الركود، وبيانات التضخم.

وفي سياق متصل، توقعت منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” في تقرير شهري، صدر الثلاثاء الماضي، ارتفاع الطلب العالمي على النفط في عام 2023.

وأشار التقرير إلى احتمال أن يستمر الضغط على الإمدادات بالسوق، وقدرت أن هناك حاجة إلى ضخ 900 ألف برميل إضافية يوميًا من النفط من أعضائها في عام 2023 لتحقيق التوازن في السوق.

الذهب يفقد 6 ريالات

استمر تراجع أسعار الذهب في المملكة، ليفقد قرابة 6 ريالات، على مدى الأسبوع الماضي، بعد أن فقد حوالي 4 إلى 5 ريالات في يوم واحد، قبل نهاية الأسبوع الأول من يوليو الجاري.

وعالميًا، أغلقت أسعار الذهب على تراجع، وبقيت في طريقها نحو خامس هبوط أسبوعي على التوالي، إذ أثر الارتفاع المستمر في الدولار والمخاوف من رفع حاد لأسعار الفائدة الأمريكية على الطلب على السبائك.

اليورو يهوي أمام الدولار

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في 20 عامًا مقابل سلة عملات، وتجاوز اليورو بعد أن أظهرت بيانات يوم الأربعاء الماضي أن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع إلى أعلى مستوى في 40 عامًا ونصف العام في يونيو الماضي.

وانخفض اليورو إلى 0.9998 دولار، متراجعًا عن العملة الأمريكية لأول مرة منذ ديسمبر 2002، قبل أن يرتفع إلى 1.0023 دولار.

فيما وصل إلى 108.59، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2002، من نحو 107.9 قبل صدور بيانات التضخم.

ارتفاع أسعار الماشية

وخلال الاستعداد لعيد الأضحى، الأسبوع الماضي، سجلت أسعار الماشية ارتفاعًا ملحوظًا، وتراوح سعر الأضاحي من الخراف ما بين 1200 ريال إلى 1800 ريال، ووصلت أحيانًا إلى 2500 ريال، بينما تراوحت أسعار الأضاحي من الماعز ما بين 1300 إلى 1900 ريال.

ورغم ارتفاع الأسعار، إلا أن الأسواق الشعبية شهدت إقبالًا متواصلاً ونشاطًا كبيرًا وحركة شرائية للأضاحي من قبل المتسوقين، مما وفر فرصة جيدة للبيع.

ارتفاع التضخم في يونيو

وقبل انتهاء الأسبوع، نشرت الهيئة العامة للإحصاء، الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر يونيو لعام 2022 الجاري، موضحة أن التغير السنوي في مؤشر أسعار الجملة لشهر يونيو 2022م مقارنة بشهر يونيو 2021م بلغ +8.1% .

وأوضحت “الإحصاء” أن التغير الشهري في مؤشر أسعار الجملة لشهر يونيو 2022م مقارنة بشهر مايو 2022م بلغ +0.1% .

بينما أعلنت الهيئة الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو لعام 2022 الجاري، وجاء التغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو 2022م مقارنة بشهر يونيو 2021م بنسبة +2.3% .

فيما بلغ التغير الشهري في مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو 2022م مقارنة بشهر مايو 2022م نحو +0.2%