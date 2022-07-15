العالم في أسبوع.. انتهاء موسم الحج وبايدن يبدأ جولته “الشرق أوسطية” وماسك ينسحب من صفقة “تويتر”

تواصل- فريق التحرير

يسلط تقرير العالم في أسبوع، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز الأحداث الدولية التي عاشها العالم خلال هذا الأسبوع، والذي نعرض فيه لمجموعة من أبرز وأهم الصور الإخبارية.

ملايين المسلمين في أنحاء العالم يؤدون صلاة عيد الأضحى

أدى ملايين المسلمين شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، وامتلأت الساحات والمساجد والملاعب الرياضية في مشارق الأرض ومغاربها بالحشود، وتطلعت القلوب إلى بارئها وعلت الألسنة بالدعاء أن يتقبل منهم وأن يوفقهم إلى ما فيه خيري الدنيا والآخرة.

المملكة تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في التفويج

‏كشف المتحدث الرسمي لوزارة الحج، المهندس ‏هشام سعيد، عن تسجيل رقم قياسي جديد في نقل الحجاج‏ ‏من مشعر عرفة إلى مزدلفة عن طريق محطات النقل الثلاث الترددي والنقل العام وقطار المشاعر يقدر بـ 4 ساعات فقط، وعدم تسجيل أي حالة تكدس أو زحام على جميع طرق النقل المستخدمة في نقل الحجاج.

انتهاء موسم الحج.. المملكة تنجح بامتياز

انتهى موسم الحج لهذا العام، وسط نجاح على كافة الأصعدة الأمنية والخدمية والصحية دون تسجيل حوادث أو أمراض وبائية بين ضيوف الرحمن، وبدأ حجاج بيت الله في العودة لأوطانهم، فيما ذهب عشرات الآلاف إلى المدينة المنورة للسلام على النبي (صلى الله عليه وسلم).

الرئيس الأمريكي يبدأ جولته الشرق أوسطية

بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن جولته الشرق أوسطية والتي تتسم بكونها في غاية الحساسية، حيث وصل بايدن الأراضي المحتلة الأربعاء، وسيتوجه اليوم الجمعة إلى المملكة على متن الطائرة الرئاسية “إيرفورس وان”.

جونسون يستقيل من قيادة حزب المحافظين

قدم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، استقالته من قيادة حزب المحافظين، بعد سلسلة من الفضائح والاستقالات التي عصفت بحكمه في الأشهر الأخيرة، وقال جونسون إنه سيبقى مسيّرًا لأعمال الحكومة البريطانية حتى يختار حزب المحافظين قائدًا جديدًا يتولى بالتالي منصب رئاسة الحكومة.

اقتحام القصر الرئاسي في سريلانكا وهروب الرئيس

اقتحم آلاف المتظاهرين في سريلانكا القصر الرئاسي، اعتراضًا على تردي الأحوال الاقتصادية، وأعلن رئيس ​سريلانكا​ غوتابايا راجاباكسا، الذي هرب من البلاد إلى المالديف، تقديم استقالته وأرسلها للبرلمان.

ماسك ينسحب من صفقة شراء «تويتر»

ألغى الملياردير إيلون ماسك صفقته لشراء تويتر الجمعة، متهمًا منصة التواصل الاجتماعي بتقديم بيانات «مضللة» حول عدد الحسابات الوهمية، وفق ما أظهرت رسالة وجهها إلى هيئة تنظيمية.

وفاة الأغا حبيب العفري خادم الحجرة النبوية الشريفة

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى، وفاة الأغا حبيب محمد العفري، أحد أقدم أغوات المسجد النبوى، والذي كرس حياته لخدمة المسجد النبوى لما يقرب من 40 عامًا.

«ناسا» تنشر أول صور ملونة من تليسكوب «جيمس ويب»

كشفت وكالة ناسا الأمريكية عن أول صور ملونة التقطها تليسكوب «جيمس ويب» الفضائي، وجرى بث اللقطات خلال إحاطة في البيت الأبيض بحضور الرئيس جو بايدن ومسؤولي الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء «ناسا»، وهي أول صور بالأشعة تحت الحمراء من تليسكوب جيمس ويب «JWST».

مرض غامض يقتل 3 ضحايا في تنزانيا

أعلنت السلطات التنزانية أنها أرسلت فريقًا من الأطباء وخبراء الصحة إلى جنوب شرق البلاد للتحقيق في مرض غامض أودى بحياة ثلاثة أشخاص، وأعلن كبير المسؤولين الطبيين في الحكومة، أيفيلو سيشالوي، أنه تم اكتشاف المرض الذي تشمل أعراضه نزيفًا من الأنف وحمى وصداعًا وتعبًا، في منطقة ليندي.

بولندا تعلن اكتشاف 17.5 طن «رماد بشري» منذ الحرب العالمية الثانية

أعلن المعهد البولندي للذكرى الوطنية، الذي يحقق في الجرائم النازية والشيوعية، اكتشاف وانتشال حوالي 17.5 طنًا من الرماد البشري بالقرب من معسكر اعتقال نازي سابق في البلاد.