وظائف شاغرة بشركة «الحفر العربية» للعمل بفروع الشركة
تواصل ـ فريق التحرير:
أعلنت شركة الحفر العربية عن توفر وظائف شاغرة للمواطنين من حملة مختلف المؤهلات؛ في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في المملكة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
ـ منسق التدريب وسلامة منصة الحفر
ـ ضابط السلامة
ـ مساعد إدارة الرحلة I Job
ـ مدير الأمن السيبراني مركز الخليج للأبحاث
ـ أخصائي أمن تكنولوجيا المعلومات الثاني
ـ كهربائي
ـ مدقق الأمن السيبراني
ـ قائد أنظمة تكنولوجيا المعلومات
وغيرها..
طريقة التقديم:
ـ التقديم مُتاحٌ بدءًا من تاريخ 5 يوليو 2022م.
ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: اضغط هنا