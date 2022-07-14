الجمعة، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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وظائف شاغرة بشركة «الحفر العربية» للعمل بفروع الشركة
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فرص

وظائف شاغرة بشركة «الحفر العربية» للعمل بفروع الشركة

وظائف شاغرة بشركة «الحفر العربية» للعمل بفروع الشركة
٠٢:٥٠:٣١ ص، الجمعة، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت شركة الحفر العربية عن توفر وظائف شاغرة للمواطنين من حملة مختلف المؤهلات؛ في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في المملكة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

ـ منسق التدريب وسلامة منصة الحفر
ـ ضابط السلامة
ـ مساعد إدارة الرحلة I Job
ـ مدير الأمن السيبراني مركز الخليج للأبحاث
ـ أخصائي أمن تكنولوجيا المعلومات الثاني
ـ كهربائي
ـ مدقق الأمن السيبراني
ـ قائد أنظمة تكنولوجيا المعلومات
وغيرها..

طريقة التقديم:

ـ التقديم مُتاحٌ بدءًا من تاريخ 5 يوليو 2022م.

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: اضغط هنا

الكلمات الدلالية:
الأمن السيبراني الحفر العربية تكنولوجيا المعلومات فرص

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