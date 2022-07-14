الطيران المدني: المملكة تعلن فتح أجوائها لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي الشروط

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أنه تقرر فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء.

يأتي هذا في إطار حرص المملكة على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب اتفاقية شيكاغو 1944 والتي تقتضي عدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية.

كما تحرص المملكة على استكمال الجهود الرامية لترسيخ مكاننتها كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث وتعزيزا للربط الجوي الدولي.