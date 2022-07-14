بعد تويتر.. عطل يصيب إنستجرام وانقطاع الخدمة عن آلاف المستخدمين

تواصل – فريق التحرير:

أكد موقع داون ديتكتور، الذي يرصد حالات انقطاع خدمات الإنترنت عن طريق جمع تقارير من عدد من المصادر في الولايات المتحدة، أن آلاف المستخدمين أبلغوا عن مشكلات في تطبيق إنستجرام التابع لشركة ميتا بلاتفورمز.

وأوضح الموقع أن ما يقرب من 24 ألف مستخدم لإنستجرام تأثروا بتعطل الخدمة بحلول الساعة الخامسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وذكر متحدث باسم ميتا في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني “علمنا أن بعض المستخدمين واجهوا مشكلة في استخدام إنستجرام”.

وأضاف متحدث باسم الشركة، أنه يتم العمل حاليا على إعادة الأمور إلى طبيعتها، كما قدم اعتذارا عن أي إزعاج.

وبحسب موقع داون ديتكتور يصل عدد المستخدمين المتأثرين بالعطل في الوقت الراهن إلى قرابة الألفين.

يذكر أن خدمات تويتر، تعطلت في وقت سابق من أمس الخميس لمدة ثلاث ساعات تقريبا، مما أثر على ما يصل إلى 50 ألف مستخدم في وقت الذروة.

خدمات تطبيقات واتساب وإنستغرام وماسنجر التابعة لميتا، كانت قد تعطلت أيضا في نهاية العام الماضي وانقطعت عن مليارات المستخدمين.