الكويت.. وفاة مواطن بطريقة غامضة أثناء إلقاء القبض عليه

تواصل ـ فريق التحرير:

فتحت وزارة الداخلية الكويتية تحقيقا حول واقعة وفاة مواطن في ظروف غامضة، أثناء القبض عليه من قبل رجال الأمن في إسطبلات الجهراء.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصدر مطلع قوله: “إن الواقعة جرت الأسبوع الماضي، وسط تعتيم إعلامي شديد، حيث تشير التحقيقات إلى أن ثمة احتكاكاً تخلله العنف أثناء القبض على المواطن، أدى لإسعافه إلى مستشفى الجهراء، لكنه فارق الحياة يوم الأحد الماضي”.

وأكد المصدر أنه من المتوقع أن تصدر «الداخلية» بياناً حول الواقعة، لكشف حقيقة وملابسات وفاة المواطن الغامضة.